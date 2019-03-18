Раді пропонують зменшити податки для ІТ-працівників

Пропонується до 2025 року встановити особливий порядок оподаткування для ІТ-спеціалістів

У Верховній раді України зареєстрований законопроект №10094-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції", яким пропонується зменшити податки для ІТ-працівників. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, документом передбачається тимчасово, до 1 січня 2025 року, встановити особливий порядок оподаткування за ставкою 9% ПДФО доходів ІТ-спеціалістам у галузі програмування, які є найманими працівниками (перебувають у трудових відносинах) з суб’єктами індустрії програмної продукції.

Щодо ПДФО зазначається, що сума податку з місячного доходу програміста за ставкою 9% не може бути меншою за розмір податку, обрахованого за ставкою 18% з двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2019 році - 4173 грн х 2 х 18% =1502 грн).

Крім того, пропонується у період до 2025 року застосовувати ставку ЄСВ 5% до зарплати таких працівників. При цьому ЄСВ для них не може бути меншим за ЄСВ за ставкою 22% з двох мінімальних заробітних плат (у 2019 році це 1837 грн) та не більшим за ЄСВ, що розраховується за ставкою 22% від максимальної бази нарахування ЄСВ - 15 мінімальних заробітних плат (у 2019 році -13770 грн). Тобто, ЄСВ за ставкою 5% буде сплачуватись з заробітних плат від 9 до 66 мінімальних заробітних плат (у 2019 - від 37 тисяч грн до 275 тисяч грн).

"Щодо пенсійного страхування: при розрахунку пенсії для таких працівників за відповідні місяці буде враховуватись заробітна плата, що буде розраховуватись виходячи з фактично сплаченого ЄСВ та ставки ЄСВ 22%. Наприклад, ЗП - 50 тис. грн., ЄСВ 5% - 2500 грн., ЗП для розрахунку пенсії =2500/22х100%=11364 грн", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроект, яким передбачається виділити працівників IТ-компаній, оформлених як фізичні особи-підприємці, в окрему групу ФОП і підвищити для них податки.

Так, законопроект №10094 передбачає поступове збільшення ставки податку для таких підприємців до 10%.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді попереджали, що законопроект про обмеження діяльності ФОП негативно вплине на розвиток IT-галузі.

Зокрема, раніше Міністерство соцполітики оприлюднило для обговорення законопроект, яким пропонується прописати сім ознак трудових відносин і ввести поняття "презумпції наявності трудових відносин". Таким чином, міністерство хоче стимулювати роботодавців, щоб вони укладали трудові договори з кожним, хто де-факто є їх співробітником, але офіційно не оформлений або надає послуги як фізособа-підприємець (ФОП).