Раді пропонують підвищити податки для ФОПів, що працюють в ІТ, у два рази

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується перевести ІТ-підприємців в окрему групу спрощеного оподаткування

Верховній раді Україні пропонують прийняти законопроект, яким передбачається виокремити працівників ІТ-компаній, що оформлені як фізичні особи-підприємці, в окрему групу ФОП та підвищити для них податки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Відповідний законопроект №10094 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку креативних індустрій в Україні) пропонує поступово збільшити ставку податку для таких підприємців до 10%.

Передбачається, що ІТ-підприємці (ФОПи) перейдуть в окрему групу спрощеного оподаткування - п’яту, а ставка єдиного податку для них буде зростати на 1% щороку до досягнення 10% від доходу. Так, зараз більшість таких ФОПів перебувають на третій групі.

Також нардепи пропонують збільшити розмір єдиного соціального внеску у 2 рази починаючи з 2020 року - до 22% від 2 мінімальних зарплат.

Передбачається, що скористатися таким режимом оподаткування зможуть ті ІТ-підприємці, які заробляють до 7,5 мільйона гривень на рік.

У пояснювальній записці вказано, що станом на початок 2019 року середня заробітна плата ІТ-спеціаліста складає 2000 доларів США на місяць. Більшість зазначених фахівців працює за спрощеною системою оподаткування та сплачує єдиний податок 5% від доходу і додатково ЄСВ у розмірі одного мінімального страхового внеску.

"При подальшому зростанні чисельності ІТ-фахівців на 20 тисяч щороку та застосуванні запропонованих збільшених ставок податку, до бюджету додатково буде сплачено єдиного податку за період з 2021 до 2025 років в розмірі 2,3 млрд грн (при курсі 29,4 грн. за долар, що прогнозується Кабінетом міністрів України на початок 2020 року), а запропоноване збільшення бази оподаткування єдиним соціальним внеском - подвоює суму відрахувань з кожного фахівця", - вказують нардепи.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань інформатизації та зв'язку, народний депутат Олександр Данченко заявив, що законопроект про обмеження діяльності ФОП негативно вплине на розвиток IT-галузі.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство соцполітики оприлюднило для обговорення законопроект, яким пропонується прописати сім ознак трудових відносин і ввести поняття "презумпції наявності трудових відносин". Таким чином, міністерство хоче стимулювати роботодавців, щоб вони укладали трудові договори з кожним, хто де-факто є їх співробітником, але офіційно не оформлений або надає послуги як фізособа-підприємець (ФОП).

Додамо, президент України Петро Порошенко заявив, що з 2016 року кількість робочих місць в ІТ-сфері зросла більш, ніж на 50%.