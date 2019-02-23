Порошенко прокоментував законопроект про обмеження ФОПів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент наголосив, що прийме участь в обговоренні законопроекту разом з представниками Кабінету міністрів

Президент України візьме участь в обговоренні законопроекту Міністерства соціальної політики про обмеження діяльності ФОПів. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час засідання ради регіонального розвитку у Львівській області, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу сказати, що пропозиція Міністерства соціальної політики внести правки до трудового кодексу, яким би ми обмежили діяльність ФОПів на єдиному податку взагалі і і ІТ секторі зокрема - це робоча ініціатива самого міністерства. Уряд це рішення не приймав, президент його не бачив. А міністерство як орган, який відповідає за наповнення пенсійного фонду звичайно має шукати шлях легалізації трудової зайнятості", - повідомив Порошенко.

Президент наголосив, що прийме участь в обговоренні законопроекту разом з представниками Кабінету міністрів.

"Ми найближчим часом ретельно обговоримо модель, яку вони зараз запропонували. Вона не розглядалася ще на Кабміні", - повідомив він.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Трудова повинність: чим підприємці-"спрощенці" не догодили Кабміну" йшлося про те, що з семи критеріїв трудових відносин в законопроекті Мінсоцполітики найбільш дискримінаційними є два.

Міністерство соціальної політики оприлюднило для обговорення законопроект, яким пропонує доповнити Кодекс законів про працю, прописавши в ньому сім ознак трудових відносин і ввівши поняття про "презумпцію наявності трудових відносин".

У законопроекті перераховані наступні критерії. По-перше, якщо людина періодично - два і більше разів, отримує від іншої особи гроші за виконану роботу або послуги. По-друге, якщо надає послугу або робить роботу конкретної кваліфікації за дорученням та під контролем особи, в чиїх інтересах ця робота робиться. Третя умова, що свідчить про трудові відносини, - винагорода за виконану роботу або послугу є єдиним джерелом доходу людини або становить понад 75% його доходу за останні півроку.

Четвертий критерій трудових відносин, який пропонує прописати в КЗпП Мінсоцполітики, передбачає, що робота та послуги надаються на робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо людина виконує ту ж роботу, що і штатні співробітники, значить, це теж можна вважати ознакою трудових відносин. Шосте і сьоме умови - якщо роботодавець надає робоче місце, створюючи умови праці, а також визначає тривалість робочого часу.

Таким чином, міністерство хоче стимулювати роботодавців, щоб вони укладали трудові договори з кожним, хто де-факто є їх співробітником, але офіційно не оформлений або надає послуги як фізособа-підприємець (ФОП).