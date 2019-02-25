У Раді розкритикували законопроект про обмеження ФОПів

Фото: Олександр Данченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті ВР зазначили, що не можна в один момент змінювати систему оподаткування IT-галузі

У комітеті парламенту з питань інформатизації та зв’язку наголошують на тому, що законопроект щодо обмеження діяльності ФОПів негативно вплине на розвиток IT-галузі. Про це повідомив голова комітету, народний депутат Олександр Данченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар закликав не знищувати цілу галузь.

"Хочу повідомити, що до мене звернулась телекомунікаційна галузь, наступний мітинг буде скоріше за все від телекомунікаційників. Адже не виконується закон України про доступ до інфраструктури. Окрім того, те, що відбувається з ФОПами і податками: зараз вся IT-галузь стоїть на вухах і не розуміє. Яким чином можна в один момент змінити систему оподаткування галузі, яка розвивається? Для IT-шників їх заробітна плата - це те, чим вони конкурують з Польщею, з Індією. Тому не можна робити, не можна знищувати цілу галузь", - повідомив Данченко.

Нагадаємо, президент України візьме участь в обговоренні законопроекту Міністерства соцполітики про обмеження діяльності ФОП. Глава держави підкреслив, що пропозиція Мінсоцполітики внести правки до Трудового кодексу, якими обмежується діяльність ФОП на єдиному податку взагалі і в IТ секторі зокрема - це робоча ініціатива самого міністерства.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство соцполітики оприлюднило для обговорення законопроект, яким пропонується доповнити Кодекс законів про працю, прописавши в ньому сім ознак трудових відносин і ввівши поняття про "презумпцію наявності трудових відносин".

Таким чином, міністерство хоче стимулювати роботодавців, щоб вони укладали трудові договори з кожним, хто де-факто є їх співробітником, але офіційно не оформлений або надає послуги як фізособа-підприємець (ФОП).