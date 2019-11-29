В Раде предлагают создать Высший суд по вопросам экономической конкуренции

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предусматривается, что данный суд будет предоставлять санкции на проверку бизнеса

В Верховной раде Украины предлагают создать единый специализированный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет Рады по вопросам экономического развития провел публичное обсуждение конкурентно-антимонопольной реформы.

"Предлагается создать единый специализированный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции, который будет рассматривать все споры в сфере конкуренции и государственной помощи субъектам хозяйствования (кроме обжалования процедуры публичных закупок). Этот суд будет рассматривать конкурентные споры как в первой, так и в апелляционной инстанциях", - говорится в сообщении.

Так, предусматривается, что данный суд, по представлению председателя Антимонопольного комитета Украины, будет предоставлять санкции на проверку бизнеса; будет рассматривать частные иски по конкурентным правонарушениям, возмещении вреда, причиненного бизнесу/ потребителям нарушениями конкурентного законодательства; будет иметь возможность исследования товарного рынка и осуществления экономического анализа.

Напомним, в феврале парламент поддержал во втором повторном чтении законопроект №6746 о защите экономической конкуренции. За него проголосовали 248 нардепов. Документ предусматривает внесение изменений в основные законы в сфере защиты экономической конкуренции и направлен на закрепление в этих законах прав лиц, участвующих в делах, рассматриваемых органами Антимонопольного комитета Украины, гарантий этих прав, а также механизмов реализации таких прав.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября в Раде анонсировалось заслушивание отчета главы АМКУ по выполнению возложенных на него обязательств.