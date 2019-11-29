ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде предлагают создать Высший суд по вопросам экономической конкуренции

Новости » Экономика     29.11.2019 - 12:32
В Раде предлагают создать Высший суд по вопросам экономической конкуренции
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предусматривается, что данный суд будет предоставлять санкции на проверку бизнеса

В Верховной раде Украины предлагают создать единый специализированный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет Рады по вопросам экономического развития провел публичное обсуждение конкурентно-антимонопольной реформы.

"Предлагается создать единый специализированный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции, который будет рассматривать все споры в сфере конкуренции и государственной помощи субъектам хозяйствования (кроме обжалования процедуры публичных закупок). Этот суд будет рассматривать конкурентные споры как в первой, так и в апелляционной инстанциях", - говорится в сообщении.

Так, предусматривается, что данный суд, по представлению председателя Антимонопольного комитета Украины, будет предоставлять санкции на проверку бизнеса; будет рассматривать частные иски по конкурентным правонарушениям, возмещении вреда, причиненного бизнесу/ потребителям нарушениями конкурентного законодательства; будет иметь возможность исследования товарного рынка и осуществления экономического анализа.

Напомним, в феврале парламент поддержал во втором повторном чтении законопроект №6746 о защите экономической конкуренции. За него проголосовали 248 нардепов. Документ предусматривает внесение изменений в основные законы в сфере защиты экономической конкуренции и направлен на закрепление в этих законах прав лиц, участвующих в делах, рассматриваемых органами Антимонопольного комитета Украины, гарантий этих прав, а также механизмов реализации таких прав.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября в Раде анонсировалось заслушивание отчета главы АМКУ по выполнению возложенных на него обязательств.

В Раде заявили об отставании в адаптации украинских законов к праву ЕС в авиасфере В Минобороны просят Раду принять закон об изменениях в области госавиации
Новости Украины экономикаконкуренцияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь