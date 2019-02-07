Рада прийняла закон про захист економічної конкуренції

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Документ підтримали 248 депутатів

Парламент підтримав у другому повторному читанні законопроект №6746 про захист економічної конкуренції. Документ підтримали 248 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ передбачає внесення змін до основних законів у сфері захисту економічної конкуренції і спрямований на закріплення в цих законах прав осіб, які беруть участь у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України, гарантій цих прав, а також механізмів реалізації таких прав.

Законом визначаються строки, протягом яких має бути завершено розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Особі, щодо якої розпочато справу, надається право знати у вчиненні якого порушення вона підозрюється.

Також такій особі надається право користуватися послугами перекладача; правом ознайомлюватися з матеріалами справи та усіма доказами, на яких ґрунтуються рішення АМКУ, в тому числі врегулювання з цією метою питань збалансування цього права з правом на захист конфіденційної інформації інших осіб.

Документ передбачається удосконалення інституту слухання у справі, зокрема, закріплення за особою права до прийняття органом АМКУ рішення у справі бути заслуханою (аналогічно відповідному інституту в конкурентному праві ЄС) незалежною від розслідування спеціальною уповноваженою посадовою особою - уповноваженим зі слухань.

Крім того, закріплюється за юридичною особою право надавати зауваження та коментарі до пояснень своїх працівників, які, не були уповноважені надавати пояснення від імені такої юридичної особи, надавали пояснення з питань, що пов'язані з виконанням ними своїх службових обов'язків.

У законі також закріплено за особами, які беруть участь і справі, право заявляти відводи посадовим особам АМКУ, які здійснюють щодо неї окремі процесуальні дії під час розгляду справи, за наявності на те відповідних підстав.

Також документом передбачається:

вдосконалення програми звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій між конкурентами (картелі) ("leniency");

встановлення правил врегулювання спорів у справах про картелі ("settlement");

забезпечення конфіденційності відносин між юристом та клієнтом ("legal privelege");

забезпечення умов для ефективної реалізації особою, щодо якої прийнято рішення органом АМК, права на оскарження в суді такого рішення.

Документ дозволяє значною мірою втілити принцип верховенства права, зокрема, стандарти справедливого процесу, закріплені у статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та відповідних рішеннях Європейського Суду з прав людини.

Нагадаємо, в квітні минулого року нардепи не схвалили в другому читанні проект закону №6746. Так, після низки невдалих голосувань за прийняття законопроекту в другому читанні спікер парламенту виніс на голосування пропозицію відправити документ на повторне друге читання в комітет, за що проголосували 238 депутатів ВР.