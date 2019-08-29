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Рябошапка розповів про плани з перезавантаження прокуратури

Новини » Політика    29.08.2019 - 23:55
Рябошапка розповів про плани з перезавантаження прокуратури
Фото: Руслан Рябошапка (УНІАН)

Новообраний генпрокурор заявив про важливість ухвалення законопроекту № 1032 про реформування прокуратури

Внесений до парламенту законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" дасть змогу оновити органи прокуратури новими кадрами. Про це заявив новопризначений очільник Генеральної прокуратури Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цей законопроект є одним із важливих, він запускає можливість для оновлення і перезавантаження прокуратури. Він дає можливість для переатестації всієї системи. Він дає можливість для створення атестаційних комісій, які будуть на зрозумілих і прозорих критеріях - відбирати доброчесних та професійних прокурорів", - вважає Рябошапка.

Новий генпрокурор додав, що законопроект № 1032 дасть можливість зайти в систему "іншим людям, які не є прокурорами".

Нагадаємо, Верховна рада України ввечері в четвер, 29 серпня, схвалила кандидатуру Руслана Рябошапки, раніше внесену президентом України Володимиром Зеленським, на посаду генерального прокурора України, призначення підтримали 312 парламентаріїв.

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