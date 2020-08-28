Раді пропонують передбачити допомогу безробітним на період інших карантинів

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді розширити програму допомоги безробітним на період інших карантинів. У парламенті зареєстровано відповідний законопроект №3010а.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Цей документ пропонує внести зміни до статті 471 закону "Про зайнятість населення" та передбачити надання допомоги по частковому безробіттю не лише у період карантину через коронавірус, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

Закон надає право Кабміну визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Відзначимо, раніше глава уряду Денис Шмигаль анонсував, що КМУ планує розширити програму допомоги по частковому безробіттю. Зазначалося, що допомогу надаватимуть безробітним на період карантинів через інші хвороби, а не тільки через COVID-19.

Нагадаємо, в держбюджеті на допомоги по частковому безробіттю на 2020 рік передбачено 4,7 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, в Кабміні очікують зростання безробіття до 9,5% в 2020 році.