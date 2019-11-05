ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У бюджеті-2020 підвищення податків не буде, - Гончарук

Новини » Політика     05.11.2019 - 11:38
У бюджеті-2020 підвищення податків не буде, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами прем’єра, уряд не шукає додаткові ресурси у підвищенні податків

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук запевнив, що у державному бюджеті на 2020 рік уряд не закладав підвищення податків. Про це він сказав у ході презентації бюджету на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд зараз працює 24 на 7 для початку запуску економіки.

"Уряд зараз працює 24 на 7 для початку запуску економіки. Ми в цьому бюджеті не плануємо підвищувати податки. Уряд не шукає додаткові ресурси в підвищенні податків", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України представляє підготовлений до другого читання законопроект про бюджет-2020.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні. Слід зазначити, що в бюджеті-2020 закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі.

Додамо також, бюджет-2020 отримав більше 2,5 тис. поправок до другого читання. Так, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що проект держбюджету-2020 подадуть на друге читання не пізніше 3 листопада.

Маркарова: проект бюджету-2020 істотно змінено Кабмін презентує проект бюджету-2020
Новини України Олексій ГончарукБюджет 2020Податки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся