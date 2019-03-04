Раді пропонують підвищити податки для ФОПів, що працюють в ІТ, у два рази

Пропонується перевести ІТ-підприємців в окрему групу спрощеного оподаткування

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект, которым предусматривается выделить работников IТ-компаний, оформленных как физические лица-предприниматели, в отдельную группу ФЛП и повысить для них налоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий законопроект №10094 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о развитии креативных индустрий в Украине) предлагает постепенно увеличить ставку налога для таких предпринимателей до 10%.

Предполагается, что IТ-предприниматели (ФЛП) перейдут в отдельную группу упрощенного налогообложения - пятую, а ставка единого налога для них будет расти на 1% в год до достижения 10% от дохода. Так, сейчас большинство таких ФЛП находятся на третьей группе.

Также нардепы предлагают увеличить размер единого социального взноса в 2 раза начиная с 2020 года - до 22% от 2 минимальных зарплат.

Предусматривается, что воспользоваться таким режимом налогообложения смогут те IТ-предприниматели, которые зарабатывают до 7,5 миллиона гривен в год.

В пояснительной записке указано, что по состоянию на начало 2019 года средняя заработная плата IТ-специалиста составляет 2000 долларов США в месяц. Большинство указанных специалистов работает по упрощенной системе налогообложения и платит единый налог 5% от дохода и дополнительно ЕСВ в размере одного минимального страхового взноса.

"При дальнейшем росте численности IТ-специалистов на 20000 ежегодно и применении предложенных увеличенных ставок налога, в бюджет дополнительно будет уплачено единого налога за период с 2021 до 2025 года в размере 2,3 млрд грн (при курсе 29,4 грн. за доллар прогнозируемой Кабинетом министров Украины на начало 2020 года), а предложенное увеличение базы налогообложения единым социальным взносом - удваивает сумму отчислений с каждого специалиста", - отмечают нардепы.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам информатизации и связи, народный депутат Александр Данченко заявил, что законопроект об ограничении деятельности ФЛП негативно повлияет на развитие IT-отрасли.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство соцполитики обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагается прописать семь признаков трудовых отношений и ввести понятие "презумпции наличия трудовых отношений". Таким образом, министерство хочет стимулировать работодателей, чтобы они заключали трудовые договоры с каждым, кто де-факто является их сотрудником, но официально не оформлен или предоставляет услуги как физлицо-предприниматель (ФЛП).

Добавим, президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 2016 года количество рабочих мест в IТ-сфере выросло более чем на 50%.