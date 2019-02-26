В Україні за 2 роки кількість робочих місць в ІТ-сфері зросла більше, ніж на 50%, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Наразі, за словами глави держави, створюється 4% ВВП в IT

З 2016 року кількість робочих місць в ІТ-галузі зросла більше, ніж на 50%. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у 2016 кількість ІТ-спеціалістів ледь досягала 100 тисяч.

"За 2 роки кількість робочих місць в галузі зросла більше, ніж на 50%. Очікуємо зростання до 200 тисяч робочих місць у галузі. Уже зараз створюється 4% ВВП в IT. Через 2 роки очікуємо, що це буде 6-8% ВВП", - зазначив президент.

За його словами, швидкісний широкосмуговий Інтернет забезпечить повномасштабну роботу проектів і "нової української школи", і сільської медицини, зокрема телемедицини та електронного урядування.

Нагадаємо, голова групи підтримки України при Європейській комісії Пітер Вагнер заявив, що IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що в Україні продукція сектору інформаційних технологій (ІТ) формує понад 3% ВВП держави.

За даними венчурного фонду AVentures Capital, загальний обсяг інвестицій в українські IТ-компанії в 2017 році склав 265 млн доларів, що в 3,3 рази вище показника 2016 року.