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Раді пропонують внести зміни до Кримінального кодексу щодо злочинних спільнот

Новини » Політика     02.12.2019 - 16:22
Раді пропонують внести зміни до Кримінального кодексу щодо злочинних спільнот
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект визначено президентом як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Проект закону був внесений у парламент у понеділок, 2 грудня. Наразі текст законопроекту відсутній. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Слід зазначити, проект визначено президентом як невідкладний.

Нагадаємо, 29 листопада Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації Української залізниці "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку".

Як писало РБК-Україна, глава держави також пропонує Верховній раді внести зміни в державний бюджет на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Зокрема, на будівництво комплексу пропонується направити 200 млн гривень.

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