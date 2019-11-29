Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду з ЄБРР

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді прийняти законопроект №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації української залізниці "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Відповідний проект закону був зареєстрований у парламенті 28 листопада, однак наразі текст документу ще не опублікований.

Останній етап проходження законопроекту – переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) викупить єврооблігації "Укрзалізниці" на 100 млн доларів. Зазначалося, що підписка ЄБРР становить приблизно 17% від загальної емісії обсягом 600 млн доларів. Облігації будуть у лістингу біржі "Євронекст" у Дубліні.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) запускає в Україні нову стратегію співпраці.