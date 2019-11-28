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Зеленський пропонує Раді внести зміни до бюджету-2019

Новини » Політика     28.11.2019 - 13:02
Зеленський пропонує Раді внести зміни до бюджету-2019
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни стосуються будівництва лікувально-діагностичного комплексу дитячої лікарні "Охматдит"

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді внести зміни до державного бюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Так, відповідний проект закону №2505 "Про внесення змін до додатка № 3 до закону "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" був зареєстрований у Раді у четвер, 28 листопада.

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в січні Володимир Гройсман, який займав на той момент посаду глави уряду, заявляв, що будівництво нового корпусу дитячої клінічної лікарні "Охматдит" завершиться у 2019 році.

Як писало РБК-Україна, МОЗ провело аудит в лікарні Охматдит, Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель. Зазначалося, що метою аудиту було провести якісну перевірку і повернути довіру громадян до лікарів.

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