Раді пропонують змінити Бюджетний кодекс щодо користування нафтогазоносними надрами

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз текст документа відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді прийняти законопроект №2808 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного використання ділянками нафтогазоносних надр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Зокрема, документ був зареєстрований у Раді в понеділок, 27 січня. Зараз текст проекту відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, уряд також пропонує парламенту внести зміни в частині стимулювання ефективного користування нафтогазоносними надрами в Податковий кодекс. Текст законопроекту також поки що відсутній на сайті ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський заявив про готовність видавати ліцензії на видобуток газу і нафти в Україні іноземним інвесторам. Він також поінформував, що ліцензії планують видавати іноземним інвесторам у сфері нерухомості.

Так, Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток, при цьому збільшила транзит газу.