Кабмін пропонує змінити Податковий кодекс щодо користування нафтогазоносними надрами

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Так, документ був зареєстрований у парламенті у понеділок, 27 січня. Наразі текст проекту відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", за документ проголосували 265 нардепів.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський заявив про готовність видавати ліцензії на видобуток газу і нафти в Україні іноземним інвесторам. За словами президента, також ліцензії планують видавати іноземним інвесторам у сфері нерухомості.

Так, Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток, при цьому збільшила транзит газу.