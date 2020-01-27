ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін пропонує змінити Податковий кодекс щодо користування нафтогазоносними надрами

Новини » Економіка     27.01.2020 - 10:59
Кабмін пропонує змінити Податковий кодекс щодо користування нафтогазоносними надрами
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Так, документ був зареєстрований у парламенті у понеділок, 27 січня. Наразі текст проекту відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", за документ проголосували 265 нардепів.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський заявив про готовність видавати ліцензії на видобуток газу і нафти в Україні іноземним інвесторам. За словами президента, також ліцензії планують видавати іноземним інвесторам у сфері нерухомості.

Так, Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток, при цьому збільшила транзит газу.

У ВР з'явився текст змін до закону про Кабмін щодо спецкомісії з приватизації Нафта дешевшає на тлі побоювань про вірус з Китаю
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнинефтьгазВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся