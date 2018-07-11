У Раді пропонують денонсувати угоду з РФ про співробітництво у використанні Азовського моря

Так, президенту пропонують подати до Ради відповідний проект закону про денонсацію

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови №8583 "Про звернення Верховної ради України до президента, міністра оборони стосовно договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки". Проект було внесено у парламент 10 липня 2018 року.

Так, автори постанови наголошують на систематичних порушеннях свободи судноплавства, затримання та перешкоджання ФСБ Росії суднозаходам в порти України на Азовському морі.

"Верховна рада України постановляє: президенту України подати до Верховної ради проект закону про денонсацію договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки… із подальшою делімітацією державного кордону в Азовському морі", - сказано у тексті проекту.

Крім того, ВР пропонує президенту звернутися з позачерговим посланням до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України у зв’язку зі спорудженням мосту через Керченську протоку та агресивними діями РФ в Азовському морі.

Також пропонується зобов'язати міністра оборони України невідкладно прибути на пленарне засідання ВР з метою доповіді щодо ситуації, яка склалася в Азовському морі у зв’язку з агресивними діями Росії.

Нагадаємо, як повідомлялося, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації затримала сім торгових судів України в Азовському морі.