У Раді пропонують денонсувати угоду з РФ про співробітництво у використанні Азовського моря

Новини Політика 11.07.2018 - 10:33
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Так, президенту пропонують подати до Ради відповідний проект закону про денонсацію

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови №8583 "Про звернення Верховної ради України до президента, міністра оборони стосовно договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки". Проект було внесено у парламент 10 липня 2018 року.

Так, автори постанови наголошують на систематичних порушеннях свободи судноплавства,  затримання та перешкоджання ФСБ Росії суднозаходам в порти України на Азовському морі.

"Верховна рада України постановляє: президенту України подати до Верховної ради проект закону про денонсацію договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки… із подальшою делімітацією державного кордону в Азовському морі", - сказано у тексті проекту.

Крім того, ВР пропонує президенту звернутися з позачерговим посланням до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України у зв’язку зі спорудженням мосту через Керченську протоку та агресивними діями РФ в Азовському морі.

Також пропонується зобов'язати міністра оборони України невідкладно прибути на пленарне засідання ВР з метою доповіді щодо ситуації, яка склалася в Азовському морі у зв’язку з агресивними діями Росії.

Нагадаємо, як повідомлялося, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації затримала сім торгових судів України в Азовському морі.

Рада сьогодні розгляне законопроект про правовий статус зниклих безвісти Рада відправила на доопрацювання законопроект про держрегулювання виробництва цукру
Темы: Засідання Ради    Теги:  Російська Федерація,  Верховна Рада,  Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС