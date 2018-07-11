В Раде предлагают денонсировать соглашение с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря

Так, президенту предлагают подать в Раду соответствующий проект закона о денонсации

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №8583 "Об обращении Верховной рады Украины к президенту, министру обороны относительно договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива". Проект был внесен в парламент 10 июля 2018 года.

Так, авторы постановления отмечают систематические нарушения свободы судоходства, задержания и препятствования ФСБ России судозаходам в порты Украины на Азовском море.

"Верховная рада Украины постановляет: президенту Украины подать в Верховную раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива... с последующей делимитацией государственной границы в Азовском море", - говорится в тексте проекта.

Кроме того, ВР предлагает президенту обратиться с внеочередным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины в связи с сооружением моста через Керченский пролив и агрессивными действиями РФ в Азовском море.

Также предлагается обязать министра обороны Украины безотлагательно прибыть на пленарное заседание ВР с целью доклада о ситуации, которая сложилась в Азовском море в связи с агрессивными действиями России.

Напомним, как сообщалось, Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержала семь торговых судов Украины в Азовском море.