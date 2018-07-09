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Интервью

ФСБ России в Азовском море задержала 7 торговых судов Украины

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 12:58

По словам вице-спикера Рады, это свидетельствует о росте агрессии РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержала семь торговых судов Украины в Азовском море. Об этом во время согласительного совета в Верховной раде сообщила заместитель главы ВР Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я надеюсь, что вам известно, что ФСБ РФ в Азовском море задержала 7 торговых судов, шедших из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее этих судов было четыре. Эта угроза была предсказуемой, но с ней никто не работал. Это продолжение войны и увеличение российской агрессии", - рассказала Сыроид.

Главный редактор ресурса BlackSeaNews Андрей Клименко предоставил список перехваченных судов на своей странице в соцсети Facebook.

"8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 судов, идущих в/из Бердянска или Мариуполя. Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе... Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже более 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит", - отметил он.

Напомним, в конце июня сообщалось, что Российская Федерация (РФ) перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море, преимущественно - катера Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военные катера.

В Азовском море ФСБ России задержала турецкое судно Россия в Азовском море задержала румынское судно
Теги публикации: ФСБ, Азовское море, Оксана Сыроид  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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