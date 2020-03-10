Зеленський хоче внести зміни до Митного кодексу через реформу прокуратури

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект глава держави визначив як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву. На даний момент його текст відсутній на сайті парламенту.

Підкреслимо, глава держави визначив законопроект як невідкладний.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Руслан Рябошапка, який на той момент був генеральним прокурором, заявив про запуск реформи прокуратури. Він відзначав, що в новій прокуратурі буде менше прокурорів.

Рябошапка також анонсував введення постійної періодичної перевірки доброчесності прокурорів, до якої залучили представників з Національного антикорупційного бюро України.

Так, 25 вересня законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України набув чинності. Цей документ передбачає зростання зарплат прокурорів.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №1032 про реформування ГПУ був схвалений Верховною радою у другому читанні 19 вересня. Так, 259 народних депутатів підтримали прийняття документа.