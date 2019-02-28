У Раді з'явився текст закону Порошенка про незаконне збагачення

У документі визначена відповідальність за незаконне збагачення

На сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта президента Петра Порошенко о неотвратимости ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Так, незаконное обогащение определено в документе как приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а так же передача им таких активов любому другому лицу.

Определяется, что такие действия наказываются лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

При этом те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В документе указано, что лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 закона "О предотвращении коррупции".

"Под активами в значительном размере в этой статье понимаются денежные средства или иное имущество, а также доходы от них, если их размер (стоимость) превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Под передачей активов в этой статье понимается заключение любых сделок, на основании которых возникает право собственности или право пользования на активы, а также предоставления другому лицу денежных средств или иного имущества для заключения таких сделок", - указано в примечании к тексту закона.

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