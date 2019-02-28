У Порошенка розказали про новий закон про незаконне збагачення

Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років

Внесений президентом України Петром Порошенком законопроект про незаконне збагачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, суть законопроекту в тому, що в носяться зміни в статтю 368 під значком 5 Кримінального кодексу, а також в статтю 368-2 Кримінально процесуального кодексу і в статтю 297 зі значком 1.

"Якщо слідством буде доведено, що кошти, рухоме чи не рухоме майно набуте посадовими особами у незаконний спосіб, таке діяння буде вважатися корупційним", - заявила Луценко

За її словами, законопроект передбачає покарання за незаконне збагачення у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років.

Нардеп наголосила, що притягнутий до відповідальності посадовець певний період не зможе займати посади.

"Без набуття права займати відповідні посади певний період. Також особа не буде мати права певний період балатуватися і пробуватись на такі посади в певний період. Якщо я не помиляюсь, від 3 до 5 років", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні у Раді з'явився новий законопроект авторства президента Петра Порошенка про невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані всі зауваження Конституційного суду України.

Зараз текст закону відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після скасування статті про незаконне збагачення близько 70 кримінальних справ повинні бути закриті.

Підкреслимо, 26 лютого Конституційний суд України в ході свого закритого засідання прийняв рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.

РБК-Україна в своєму матеріалі "Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників" підкреслювало, що після скасування статті про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні справи за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральна і фізична шкода, заподіяна неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.