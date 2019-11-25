У Раді розповіли, коли до парламенту внесуть зміни до Конституції щодо децентралізації

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді також запевнили, що вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться у жовтні 2020 року

Член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін заявив, що законопроект про зміни до Конституції України у частині децентралізації влади внесуть до Ради найближчим часом. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету з питань організації держвлади взяли участь у Загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад.

"Відповідаючи на питання представників Асоціації, народний депутат (Віталій Безгін, - ред.) поінформував, що найближчим часом буде внесено проект закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади та запевнив присутніх, що вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться в жовтні 2020 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на початку листопада заявив, що проведення місцевих виборів залежить від швидкості завершення реформи децентралізації. За його словами, вибори можуть відбутися раніше, якщо буде завершена реформа.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції у частині децентралізації до 1 грудня 2019 року.