ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На Фонд регіонального розвитку у 2019 році виділять 9 млрд гривень, - Гройсман

Новини » Економіка    06.11.2018 - 13:34

За рахунок Фонду регіонального розвитку ремонтують інфраструктуру у регіонах

У проекті державного бюджету на 2019 рік заплановано збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Facebook.

Гройсман нагадав, що за рахунок ДФРР в Україні будуються та ремонтуються школи, садочки, лікарні, дороги, мости.

За його даними, у 2017 році за гроші ДФРР було побудовано або відремонтовано 399 таких об’єктів, фінансування фонду тоді становило 3,5 млрд грн. У 2018 році на роботу ДФРР було виділено 6 млрд грн.

Прем'єр-міністр зазначив, що громади можуть самостійно обирати, які проекти реалізовувати у своєму регіоні за рахунок ДФРР.

На Фонд регіонального розвитку у 2019 році виділять 9 млрд гривень, - Гройсман

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні та бюджетні висновки 18 жовтня.

Кабінет міністрів України 31 жовтня ухвалив рішення щодо продовження опрацювання бюджетних висновків Верховної ради. Одночасно уряд запропонував Раді проект змін до Податкового кодексу України. Зокрема пропонується знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб зі 150 до 100 євро. Також уряд хоче збільшити акциз на тютюнові вироби та ставки рентної плати за користування надрами.

Профільний комітет терміново розгляне податкові пропозиції Кабміну до бюджету-2019 Уряд запропонував знизити вартість безподаткових посилок до 100 євро
Новини України Володимир ГройсманбюджетДержбюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся