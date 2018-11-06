На Фонд регіонального розвитку у 2019 році виділять 9 млрд гривень, - Гройсман

За рахунок Фонду регіонального розвитку ремонтують інфраструктуру у регіонах

У проекті державного бюджету на 2019 рік заплановано збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Facebook.

Гройсман нагадав, що за рахунок ДФРР в Україні будуються та ремонтуються школи, садочки, лікарні, дороги, мости.

За його даними, у 2017 році за гроші ДФРР було побудовано або відремонтовано 399 таких об’єктів, фінансування фонду тоді становило 3,5 млрд грн. У 2018 році на роботу ДФРР було виділено 6 млрд грн.

Прем'єр-міністр зазначив, що громади можуть самостійно обирати, які проекти реалізовувати у своєму регіоні за рахунок ДФРР.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні та бюджетні висновки 18 жовтня.

Кабінет міністрів України 31 жовтня ухвалив рішення щодо продовження опрацювання бюджетних висновків Верховної ради. Одночасно уряд запропонував Раді проект змін до Податкового кодексу України. Зокрема пропонується знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб зі 150 до 100 євро. Також уряд хоче збільшити акциз на тютюнові вироби та ставки рентної плати за користування надрами.