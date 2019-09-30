Кабмін схвалив закон щодо фінансування Держфонду регіонального розвитку

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ внесуть до Ради

Кабінет міністрів на своєму засіданні у неділю, 29 вересня, схвалив законопроект щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Тепер документ буде переданий до Верховної ради.

"Уряд схвалив проект закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Кабміні в кінці 2018-го повідомляли, що в проекті державного бюджету на 2019 рік заплановано збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський доручив до кінця 2019 року прийняти нову державну стратегію регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки.