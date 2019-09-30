ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін схвалив закон щодо фінансування Держфонду регіонального розвитку

Новини » Політика    30.09.2019 - 14:53
Кабмін схвалив закон щодо фінансування Держфонду регіонального розвитку
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ внесуть до Ради

Кабінет міністрів на своєму засіданні у неділю, 29 вересня, схвалив законопроект щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Тепер документ буде переданий до Верховної ради.

"Уряд схвалив проект закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Кабміні в кінці 2018-го повідомляли, що в проекті державного бюджету на 2019 рік заплановано збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський доручив до кінця 2019 року прийняти нову державну стратегію регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки.

Кабмін схвалив пакет законів про видобуток бурштину Кабмін схвалив закон про легалізацію грального бізнесу
Новини України Кабінет Міністрів Українизаконопроектфонд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся