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Рада планує визначити процедуру визнання особою без громадянства

Новини » Політика     05.12.2019 - 17:18
Рада планує визначити процедуру визнання особою без громадянства
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Проект закону підтримав 361 нардеп

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримав 361 нардеп. Депутати Ради також схвалили скорочену процедуру підготовки документу до другого читання.

Так, створення такої процедури надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України - посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 2 роки - отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Крім цього, пропонується внести зміни до законів "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію", "Про безоплатну правову допомогу", "Про судовий збір", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про виконавче провадження", Кодекс адміністративного судочинства.

Змінами пропонується надати особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, права на безоплатну вторинну правову допомогу та звільнити їх від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства.

Також проектом передбачено зміни до ЗУ "Про зайнятість населення" задля надання можливості особам без громадянства реалізувати право на працю та належні умови життя.

Нагадаємо, 21 листопада Кабмін вніс до Верховної ради законопроект №2478 "Про внесення змін до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз".

Крім того, у червні Рада VIII скликання прийняла в другому читанні законопроект №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)". За документ проголосували 230 народних депутатів.

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