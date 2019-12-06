ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков оцінив ймовірність розпуску Ради

Новини » Політика     06.12.2019 - 10:15
Разумков оцінив ймовірність розпуску Ради
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

На сьогоднішній день підстав для розпуску немає, але в подальшому це можливо

Спікер парламенту Дмитро Разумков на сьогоднішній день не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання. Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ.

У той же час він допускає, що парламент буде працювати менше визначеного строку в п'ять років.

"Чи буде це п'ять років? Добре. Буде це менше? Теоретично можливо. Тільки треба розуміти, на підставі чого буде закінчена каденція цієї Ради. Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень дев'ятого скликання я не бачу. Верховна рада працює ефективно, уряд є, все є", - сказав він.

При цьому він заявив, що про достроковий розпуск не треба думати зараз.

"Не треба вірити або не вірити. Потрібно працювати так, як ніби - у хорошому сенсі - це останній день твоєї роботи", - сказав він.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради. За даними опитування, оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).

До спікера парламенту Дмитра Разумкова в кінці листопада позитивно ставляться 24% опитаних, негативно - 16%. Частка тих, хто відноситься до Разумкова негативно, значимо зросла наприкінці листопада порівняно з початком листопада: 16% і 9%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, більшість українців вважають, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляються з головними завданнями.

Парламентський марафон: як Верховна рада відпрацювала перші сто днів Рада хоче посилити соцгарантії військовим, які отримали інвалідність в ході бойових дій
Новини України выборыВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся