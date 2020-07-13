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У Раді пояснили, чому не підтримали програму Кабміну

Київ, Понеділок 13 липня 2020 09:22
У Раді пояснили, чому не підтримали програму Кабміну
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Між нардепами і урядом існують проблеми з комунікацією

Під час голосування за програму дій уряду Дениса Шмигаля 18 червня президентська фракція дала лише 176 голосів, всупереч проханням президента Володимира Зеленського. Впливові співрозмовники в "Слуги народу" пояснюють цю цифру оцінкою дій Кабміну і "шкутильгаючою" комунікацією з депутатами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тінь перевиборів: чи є у Зеленського більшість у Верховній раді".

Крім того, за словами декількох джерел всередині монобольшинства, частина їхніх колег не побажала давати річний імунітет міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, міністру економіки Ігорю Петрашко і міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

"Але куди більшу роль зіграв бойкот групи депутатів, пов'язаних з Коломойським і Пінчуком. Вони відмовилися підтримувати програму, вважаючи прем'єра і в. о. міністра енергетики Ольгу Буславец ставлениками ДТЕК. Попутно "чорну мітку" Кабміну послала група депутатів, близьких до Андрія Богдана, з-за обшуків у його товариша, забудовника Андрія Ваврыша", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Кабмін подав свою програму дій ще на початку квітня, проте її не підтримала половина комітету парламенту, відправивши на доопрацювання.

У середині червня Рада повторно відхилила вже доопрацьований документ, що таким чином уряд втратив річного імунітету.

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