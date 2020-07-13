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В Раде пояснили, почему не поддержали программу Кабмина

Киев, Понедельник 13 июля 2020 09:22
В Раде пояснили, почему не поддержали программу Кабмина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Уляна Безпалько

Между нардепами и правительством существуют проблемы с коммуникацией

Во время голосования за программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня президентская фракция дала всего лишь 176 голосов, вопреки просьбам президента Владимира Зеленского. Влиятельные собеседники в "Слуге народа" объясняют эту цифру оценкой действий Кабмина и "хромающей" коммуникацией с депутатами.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тень перевыборов: есть ли у Зеленского большинство в Верховной раде".

Кроме того, по словам нескольких источников внутри монобольшинства, часть их коллег не пожелала давать годовой иммунитет министру внутренних дел Арсену Авакову, министру экономики Игорю Петрашко и министру здравоохранения Максиму Степанову.

"Но куда большую роль сыграл бойкот группы депутатов, связанных с Коломойским и Пинчуком. Они отказались поддерживать программу, считая премьера и и.о. министра энергетики Ольгу Буславец ставленниками ДТЭК. Попутно "черную метку" Кабмину послала группа депутатов, близких к Андрею Богдану, из-за обысков у его товарища, застройщика Андрея Ваврыша", - говорится в материале.

Напомним, Кабмин подал свою программу действий еще в начале апреля, однако ее не поддержала половина комитета парламента, отправив на доработку.

В середине июня Рада повторно отклонила уже доработанный документ, таким образом правительство лишилось годового иммунитета.

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