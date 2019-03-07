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У Раді попросять про нові санкції щодо РФ

Новини » Політика    07.03.2019 - 11:18
У Раді попросять про нові санкції щодо РФ
Ілюстративне фото (caucasustimes.com)

Пропонується посилювати політико-дипломатичний тиск на РФ для припинення нею асиміляції корінних народів

Верховній раді України пропонують прийняти проект постанови №10125 про звернення парламенту до міжнародного співтовариства щодо нових санкцій проти РФ через порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Про це повідомляється на сайті ВР.

Так, ВР пропонують звернутися до Організації Об’єднаних Націй, парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити дії РФ, спрямовані на порушення та обмеження політичних, громадянських, національних, релігійних та культурних прав представників корінних народів Російської Федерації як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

"Застосовувати всі можливі види санкцій до посадових осіб органів державної влади Російської Федерації, причетних до переслідування представників корінних народів за їх переконання та діяльність з обстоювання прав корінних народів… використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Російської Федерації з метою відновлення свободи слова, совісті та мирних зібрань", - сказано у тексті постанови.

Також нардепи пропонують міжнародній спільноті посилювати політико-дипломатичний тиск на Росію з метою припинення політики фактичної асиміляції корінних народів,  порушення суверенітету автономних республік РФ як форми національної державності корінних народів, забезпечення повної і реальної рівності осіб, що належать до корінних народів.

Парламентарі також просять звернути особливу увагу на потребу захистити мови корінних народів Росії, вимагати від влади РФ повернути навчання рідною мовою та належне вивчення рідної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у повному обсязі, усунути штучні перешкоди на шляху розвитку системи вищої освіти мовами корінних народів.

Нагадаємо, до парламенту внесли проект постанови №10125 про звернення парламенту до міжнародного співтовариства про засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018 року в Раді анонсували, що український парламент може звернутися до міжнародного співтовариства з приводу порушення прав корінних народів у Росії. Так, йдеться про системні порушення прав народів Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.

Додамо, у січні в комітеті парламенту з закордонних справ заявили, що Верховна рада недостатньо приділяє уваги питанню корінних народів. Підкреслювалося, що нардепи повинні захистити права корінних народів України, перш за все кримських татар, які страждають від агресії РФ.

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