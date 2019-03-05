У Раду внесли постанову щодо порушення прав корінних народів у Росії

Ілюстративне фото (caucasustimes.com)

Наразі текст постанови відсутній

У Верховну раду України внесли проект постанови №10125 щодо звернення парламенту до міжнародного співтовариства щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Відповідний проект "Про Звернення Верховної ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації" був зареєстрований у вівторок, 5 березня.

На даний момент текст постанови відсутній. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в грудні 2018 року в Раді анонсували, що український парламент може звернутися до міжнародного співтовариства з приводу порушення прав корінних народів у Росії. Зокрема, йдеться про системні порушення прав народів, які "споконвічно живуть на своїй землі, і території яких свого часу були включені до складу Російської або радянської держави". Це народи Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.

Як писало РБК-Україна, в січні в комітеті парламенту з закордонних справ заявили, що Верховна рада недостатньо приділяє уваги питанню корінних народів. Підкреслювалося, що нардепи повинні захистити права корінних народів України, перш за все кримських татар, які страждають від агресії РФ.