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Опубліковані в ЗМІ норми "закону про олігархів" не є текстом документа, - Подоляк

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Києва, Четвер 27 травня 2021 20:29
Опубліковані в ЗМІ норми "закону про олігархів" не є текстом документа, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ВП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Опубліковані в ЗМІ норми нібито "законопроекту про олігархів" не є текстом самого документа. Текст реального документа ще не готовий.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, робота над законопроектом триває і офіційної презентації документа або його реєстрації в парламенті ще не було.

"Законодавча робота - це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу - реєстрація законопроекту в парламенті або хоча б його офіційна презентація. Це точно не відбувається в формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроекті або в формі "зливу" в якесь зі ЗМІ якихось ніким не підтверджених і взагалі незрозумілих варіантів. Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроекту", - заявив Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що як тільки законопроект буде презентовано і зареєстровано в парламенті, почнеться робота в комітетах, після чого документ повинен пройти перше і друге читання.

"Фінальний документ в більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи. Тому зараз не можна говорити беззастережно про те, яким буде закон про деолігархізацію, ініційований президентом Володимиром Зеленським, після його ухвалення парламентом", - пояснив він.

Подоляк додав, що конкретні норми законопроекту ще будуть "доповнюватися, деталізуватися і шліфуватися". Це, за його словами, відбувається і зараз на етапі підготовки.

"Раціональні пропозиції до законопроекту будуть розглянуті і проаналізовані депутатами і в рамках парламентських процедур. Для президента і для суспільства принципово одне - щоб епоха олігархів і їх деструктивного впливу на державу закінчилася вже в цьому році", - резюмував він.

Нагадаємо, минулого четверга президент Зеленський заявив, що цього тижня буде опубліковано текст його законопроекту про олігархів. А сьогодні ЗМІ поширили нібито норми цього законопроекту.

Як писало РБК-Україна, розробка законопроекту про олігархів була анонсована президентом після засідання РНБО ще в середині квітня.

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