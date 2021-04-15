Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів. Таку пропозицію він висунув на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, яке є в розпорядженні РБК-Україна.

"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект. Такого у нас в Україні не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів, фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні", - заявив він.

Глава держави підкреслив, що не можна допускати впливу олігархів на Україну, тому буде розроблена законодавча ініціатива.

"Що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися в бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні. Вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку, на закони, на Верховну раду - це, мені здається, допускати не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів", - додав він.

Оновлено від 19:55. Відео коментар Зеленського опублікував у відкритому доступі Офіс президента.