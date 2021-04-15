ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський запропонував розробити законопроект про "статус олігархів"

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 19:34
Зеленський запропонував розробити законопроект про "статус олігархів" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів. Таку пропозицію він висунув на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, яке є в розпорядженні РБК-Україна.

"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект. Такого у нас в Україні не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів, фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні", - заявив він.

Глава держави підкреслив, що не можна допускати впливу олігархів на Україну, тому буде розроблена законодавча ініціатива.

"Що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися в бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні. Вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку, на закони, на Верховну раду - це, мені здається, допускати не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів", - додав він.

Оновлено від 19:55. Відео коментар Зеленського опублікував у відкритому доступі Офіс президента.

На сьогоднішньому засіданні РНБО обговорювали питання Донбасу. Подробиць розголошувати не можу, однак запевняю –...

Posted by Володимир Зеленський on Thursday, April 15, 2021

Нагадаємо, на початку березня США заявили про введення персональних санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Вашингтон звинуватив Коломойського в нібито корупції в період, коли він очолював Дніпропетровську область.

Після оголошення санкцій проти Коломойського в Офісі президента подякували США за допомогу в боротьбі з олігархами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський
NEWS
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу