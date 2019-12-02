В "Слузі народу" обрали заміну Яременко на посаді глави комітету зовнішньої політики

Фото: Єлизавета Ясько (facebook.com/lisa.yasko1)

Призначення Ясько комітет Ради розгляне 4 грудня

У понеділок, 2 грудня, фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою на пост нового голови Комітету Верхоної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук у Facebook.

За її словами, рішенням фракції новим головою обрано Лізу Ясько.

"Консолідованим рішенням усієї нашої команди новим головою обрано Лізу Ясько. І ми розуміємо, що керувати таким комітетом - це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. Впевнені, що Ліза до неї готова", - заявила Кравчук.

У коментарі РБК-Україна Кравчук відзначила, що 4 грудня питання призначення розгляне регламентний комітет.

"В середу питання розгляне регламентний комітет. Після цього Рада на своєму засіданні має проголосувати за постанову щодо призначення голови комітету", - розповіла Кравчук в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на минулому пленарному тижні анонсував, що Верховна рада проголосує за відставку народного депутата Богдана Яременка з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики 15 листопада. Проте голосування так і не відбулося.

На засіданні фракції "Слуга народу" вирішили обрати іншого голову комітету з питань зовнішньої політики замість Яременка.

Зазначимо, сам Яременко ще 1 листопада повідомив, що написав заяву про відставку. Глава комітету заявив, що передасть заяву спікера парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу".

Так, народний депутат опинився у центрі скандалу, коли під час засідання у Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували і оприлюднили журналісти.

Додамо також, на початку листопада Арахамія заявив, що у фракції "Слуга народу" є три кандидати на посаду глави комітету з питань зовнішньої політики.