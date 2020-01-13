У Раді озвучили мінімальні ціни для продажу землі в Україні

Згідно запропонованого до другого читання законопроекту про ринок землі, ціна продажу земельних ділянок не може бути меншою за їх грошову оцінку. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова комітету наголосив, що до 1 січня 2030 року ціна продажу паїв не може становити менше їх нормативної грошової оцінки.

"Також встановлено, що мінімальна ціна, по якій може продаватись земля, не може бути менше, ніж нормативно-грошова оцінка", - заявив Сольський.

Так, під час презентації законопроекту до другого читання озвучено, що за даними Держгеокадастру щодо нормативної грошової оцінки сільсьхозугідь, середнє значення НГО (нормативно грошової оцінки, - ред.) ріллі в Україні складає 27 499,72 гривні.

Зокрема, у залежності від регіону НГО коливається від 21 411 гривень у Житомирській області до 33 646 гривень в Черкаській.

Нагадаємо, у комітеті з питань аграрної політики пояснили, як будуть перевіряти угоди про продаж землі. Відзначається, що нотаріус буде перевіряти особу покупця.

Як писало РБК-Україна, голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що законопроект про оцінку земель внесуть до Ради в першому кварталі 2020 року.