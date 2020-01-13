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В аграрному комітеті пояснили, як перевірятимуть угоди про продаж землі

Новини » Політика     13.01.2020 - 15:46
В аграрному комітеті пояснили, як перевірятимуть угоди про продаж землі
Фото: Микола Сольський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нотаріус зможе засвідчити угоду, якщо ліміт у 10 тисяч гектарів не перевищений

У комітеті з питань аграрної політики пояснили, як будуть перевіряти угоди про продаж землі. Про це заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що нотаріус буде перевіряти особу покупця.

"Коли покупець і продавець приходять до нотаріуса, нотаріус перевірятиме особу покупця. Нотаріус має доступ до бази, угода з землею підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Нотаріус встановлює, скільки на цій людині зареєстровано землі. Окрім того, він одночасно перевіряє, у яких підприємствах особа є засновником. Встановлює також, скільки ці підприємства вже мають у власності", - заявив Сольський.

Він наголосив, що якщо ліміт у 10 тисяч гектарів не перевищений, нотаріус зможе засвідчити цю угоду.

"Таким чином після консультацій Мін'юсту органами нотаріату, приватними нотаріусами буде вже встановлений спосіб контролю на етапі підписання цих договорів", - додав нардеп.

Голова комітету також зазначив, що перед підписанням договору про купівлю землі буде проведено перевірку походження коштів покупця.

Нагадаємо, в аграрному комітеті презентували остаточну версію законопроекту про ринок землі. Зокрема, в підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада.

Як писало РБК-Україна раніше, агрокомітет на засіданні в кінці грудня рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

Додамо також, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі ВР необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.

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