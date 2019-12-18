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Уряд подасть Раді закон про оцінку земель

Новини » Політика     18.12.2019 - 16:15
Уряд подасть Раді закон про оцінку земель
Фото: Денис Башлик (facebook.com/denis.bashlyk)

Законопроект внесуть в першому кварталі 2020 року

Законопроект про оцінку земель внесуть в Раду в першому кварталі 2020 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова Держгеокадастру Денис Башлик.

"Наразі в Держгеокадастрі триває напрацювання законопроекту, яким будуть вноситись зміни до Закону про оцінку земель. Планується, що він буде внесений Кабміном в парламент в першому кварталі 2020 року", - заявив Башлик.

Він також наголосив, що законопроект може бути розглянутий як до, так і після відкриття ринку землі. Так, вже початку наступного року текст законопроекту оприлюднять для обговорення.

"Ми маємо перейти до ринкової вартості землі, як є в усьому світі. Адже жодна з існуючих видів оцінки сьогодні не відображає реальної. Я думаю, що вже на початку наступного року ми його опублікуємо на обговорення"- додав він.

Раніше повідомлялося, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутись до 31 грудня.

Вчора спікер парламенту Разумков закрив вечірнє засідання Ради відразу ж після його початку. Разумков заявив, що народні депутати повернуться до консультацій щодо закону про ринок землі.

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