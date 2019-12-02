У Раді відповіли на заяву Держдуми РФ про "вихід" ряду областей зі складу України

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков підкреслив, що в Україні - єдиний народ

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков відповів на заяву спікера Державної думи Росії В'ячеслава Володіна про ймовірний вихід зі складу України ряду областей через "націоналізм і утиски малих народів". Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков підкреслив, що в Україні немає "малих народів".

"Заява спікера Держдуми РФ, яка прозвучала у вихідні... Вона не може залишитися без реакції Верховної ради. Я хотів би відзначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів, в Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляти на різних мовах, але це єдиний народ", - підкреслив глава ВР.

Спікер Ради запевнив, що ніякі території "відвалюватися" і "відходити не будуть".

"І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, губитися ще якісь території, то це тільки мрії ... Ми, як Верховна рада, будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати і консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас будуть, знову, вибачте за тавтологію, об'єднувати", - сказав він.

Нагадаємо, Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". Таким чином він відреагував на зрив виступу проросійських "представників Криму" на форумі ООН з питань меншин, який проходив у Женеві протягом 28-29 листопада.

"Націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей. Це має розуміти влада України та не допускати порушення прав і свобод проживають на території країни етнічних груп", - заявив спікер Держдуми РФ.

Як писало РБК-Україна, глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував слова Володіна про те, що зі складу України нібито "можуть вийти" кілька областей. Аваков закликав спікера російської Держдуми "говорити частіше", так як, на думку глави МВС "це допомагає українцям краще розуміти справжні устремління" русского мира ".

Додамо також, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відповів на слова голови Держдуми РФ і підкреслив, що РФ в черговий раз намагається розіграти "національне питання" в Україні.