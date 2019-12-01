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Спікер Держдуми пригрозив Україні виходом з її складу кількох областей

Новини » В світі     01.12.2019 - 03:04
Спікер Держдуми пригрозив Україні виходом з її складу кількох областей
Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru/)

Володін відреагував на зрив виступу проросійських "представників Криму" на форумі ООН

Голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера на сайті Держдуми.

Таким чином Володін відреагував на зрив виступу проросійських "представників Криму" на форумі ООН з питань меншин, який проходив в Женеві протягом 28-29 листопада.

"Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни", - сказав спікер Держдуми.

Він зазначив, що права нацменшин в Україні постійно порушуються, зокрема їх право на мову, "тоді як Київ вводить українську мову як єдину державну".

Нагадаємо, колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці в Facebook заявив, що на Форум з питань меншин при ООН в складі російської делегації прибули так звані представники окупованого Криму.

Україна направила ноту ООН у зв'язку з участю так званих "представників" окупованого Криму на Форумі з питань меншин.

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