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У МЗС відповіли на слова спікера Держдуми про "виході областей зі складу" України

Новини » Політика     01.12.2019 - 21:18
У МЗС відповіли на слова спікера Держдуми про "виході областей зі складу" України
Фото: Василь Боднар (mfa.gov.ua)

У МЗС заявили, що РФ в черговий раз намагається розіграти "національне питання" в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відповів на слова голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про те, що зі складу України нібито "можуть вийти" кілька областей. Про це він написав на свій сторінці в Facebook.

За його словами, РФ в черговий раз намагається розіграти "національне питання" в Україні.

Боднар заявив, що заява Володіна - класичний набір штампів, упередженості і маніпуляцій, які Кремль широкомасштабно використовує в етнонаціональних питаннях в Україні.

Він зазначив, що формулювання "малі народи" ніколи не використовувалось в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту. Однак, за його словами, "в Росії домінує подібний дискримінаційний поділ на т.зв."великі" і "малі" народи, відповідно,з "великими" і "малими" правами.

Боднар також заявив, що провокаційні формулювання Володіна і тон заяви спрямовані проти територіальної цілісності України і укладаються в логіку продовження гібридної агресії Росії проти України.

Представник МЗС заявив, що в словах Володіна очевидно прагнення розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

Нагадаємо, раніше Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". Таким чином Володін відреагував на зрив виступу проросійських "представників Криму" на форумі ООН з питань меншин, який проходив в Женеві протягом 28-29 листопада.

"Націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти влади України та не допускати порушення прав і свобод проживають на території країни етнічних груп", - сказав спікер Держдуми.

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