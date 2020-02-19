Рада розглянула вже 500 правок до закону про ринок землі

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всього в документі 4018 правок

Верховна рада України станом на середу, 19 лютого, розглянула 500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. При цьому парламентарії станом на вівторок пройшли 483 правки.

Жодна з них підтримана в залі не була.

Нагадаємо, Верховна рада України станом на 7 лютого розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Додамо також, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Разом з тим Арахамія допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій по закону.

Крім того, СН ініціюватиме нараду голів фракцій з питання розгляду поправок до закону про ринок землі.