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У Раді відреагували на лист Кравчука про місцеві вибори на Донбасі

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 13:58
У Раді відреагували на лист Кравчука про місцеві вибори на Донбасі
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Верховна рада не підтримуватиме ультиматум Росії

Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук відправив до Верховної ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори на Донбасі. У парламенті відреагували.

Про це сказав голова Верховної ради Дмитро Разумков під час брифінгу після позачергового засідання парламенту.

Він підтвердив, що лист справді надіслали до парламенту.

"Це не постанова, але станом на кінець минулого тижня вона надійшла, вона була розписана на комітет. Наскільки мені відомо, засідання комітету, де воно буде розглядатися не було", - зазначив він.

По словам Разумкова, Верховна рада не підтримуватиме ультиматум Росії.

"Я є прибічником того, об вибори відбувалися, але ми повинні виходити з того, чи можливо забезпечити умови", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія погрожує заблокувати обмін полоненими, розмінування та роботу нормандського формат у разі відмови України проводити вибори на території окупованих територій.

Нагадаємо, Кравчук роз'яснив своє звернення до Ради щодо постанови про місцеві вибори.

Зазначимо, 20 серпня Леонід Кравчук направив до Верховної ради звернення з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови про місцеві вибори закону про місцеве самоврядування.

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