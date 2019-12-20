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Комітет повинен завершити розгляд правок до земельної реформи до 10 січня, - Разумков

Новини » Політика     20.12.2019 - 12:15
Комітет повинен завершити розгляд правок до земельної реформи до 10 січня, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Комітет проведе ще майже 10 засідань з питання земельної реформи

Комітет з питань аграрної політики повинен завершити розгляд правок до законопроекту земельної реформи до 10 січня 2020 року. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер парламенту дав доручення аграрному комітету завершити розгляд поправок до законопроекту земельної реформи №2178-10 до 10 січня.

"Враховуючи кількість пропозицій до законопроекту №2178-10, даю доручення комітету з питань аграрної політики провести засідання комітету 26, 27 та 28 грудня 2019 року. А також 2, 3, 6, 8, 9 та 10 січня 2020 року", - заявив Разумков.

За його словами, комітет у ці дні повинен опрацювати поправки до закону про обіг землі.

"Ця позиція була обговорена з представниками всіх політичних фракцій та груп", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський повідомляв, що Верховна рада зможе почати розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні вже 20 грудня, якщо будуть розглянуті всі правки.

Крім того, спікер парламенту Разумков заявляв, що до другого читання закону про відкриття ринку землі буде істотно зменшена концентрація землі в одні руки. Зараз йдуть дискусії про близько 50 тисяч гектарів землі в одні руки.

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