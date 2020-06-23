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У Раді пояснили, чому депутати не підтримали програму Кабміну

Новини » Політика     23.06.2020 - 21:36
У Раді пояснили, чому депутати не підтримали програму Кабміну
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністри кинули сили на боротьбу з коронавірусом, а не написання програми

У вівторок, 23 червня, голова Верховної ради Дмитро Разумков розповів, чому народні депутати не підтримали оновлену програму дій Кабінету міністрів. За його словами, на це вплинула епідемія коронавірусу в Україні.

Про це він повідомив в ефірі "UA: Українське радіо".

За його словами, міністри кинули сили на боротьбу з коронавірусом, тому не було часу на написання програми.

"Я думаю, що це комплекс проблем, які виникли, зокрема, через проблеми з коронавірусом. Перша програма дій уряду, дійсно, потребувала серйозного доопрацювання, і 13 комітетів висловили позицію про непідтримку її.

Я не буду адвокатом уряду, але в тих умовах, в яких вони подавали ту програму, мабуть, не працював ні один Кабмін. Тому що тільки вони прийшли, вони відразу потрапили в режим COVID-19. І всі сили були спрямовані саме на боротьбу з COVID-19, а не на написання програми", - сказав Разумков.

Він додав, що на це вплинула інформаційна кампанія проти програми дій Кабміну.

"Потім ми бачили й інформаційну кампанію, спрямовану на протидію програми уряду. І друга, допрацьована, програма дій уряду була більш якісною. Але, на жаль, народні депутати вирішили так, як вирішили. І за програму дій уряду було віддано 207 голосів", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, Кабмін оприлюднив доопрацьовану програму своєї діяльності, в якій розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

Пізніше Верховна рада повторно провалила голосування за оновлену програму уряду, що означає неотримання річного імунітету для нинішнього складу Кабміну.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипрограммаВерховна Рада
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