У Раді пояснили, коли комітет зможе розглянути закони про незаконне збагачення

Фото: засідання комітету (komzakonpr rada.gov.ua)

Зараз висновки ГНЕУ є тільки по 4 із 7 поданих законопроектах

Законопроекти про відповідальність за незаконне збагачення мають отримати висновки Головного науково-експертного управління Верховної ради та пройти розгляд на інших комітетах ВР. Про це під час засідання заявив голова комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що зараз висновки ГНЕУ є тільки по 4 поданих законопроектах.

"Висновки Головного науково-експертного управління є тільки по 4 із поданих законопроектів. По-друге, на сьогоднішній день у зв’язку з тим, що Верховна рада розглядає закон про мову, у нас нема можливості було у вівторок, сьогодні і завтра прийняти рішення щодо включення цих проектів у порядок денний. Це порушення регламенту. Ми можемо заслухати співдоповідачів, але ми можемо тільки рекомендувати ВР включити ці проекти, всі або декілька, у порядок денний. Усе інше можливо вже потім після того, як вони включаться, і будуть висновки ГНЕУ та всіх комітетів: по корупції і т.д. І тоді після цього ми зможемо розглядати", - повідомив Кожем’якін.

Нагадаємо, комітет ВР з питань забезпечення правоохоронної діяльності не включив до порядку денного комітету розгляд законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "БПП" Олексій Гончаренко заявив, що внесений главою держави закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде розглянуто в першу чергу відразу після завершення розгляду "мовного закону".

Так, президент Петро Порошенко закликав парламент проголосувати новий закон про відповідальність за незаконне збагачення після прийняття "мовного закону".

26 лютого Конституційний суд України на своєму закритому засіданні прийняв рішення про неконституційність статті про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.