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У Німеччині сподіваються, що Україна відкриє ринок землі для їхніх фермерів

Новини » Політика     19.11.2019 - 15:04
У Німеччині сподіваються, що Україна відкриє ринок землі для їхніх фермерів
Фото: Анка Фельдгузен (imago-images.de)

Посол Німеччини сподівається, що німецькі фермери зможуть придбати українську землю

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподівається, що Україна відкриє ринок землі для німецьких фермерів. Про це вона заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, у багатьох країнах світу є приклади того, як може бути обмежено скуповування земель іноземцями.

"Я знаю, що це дуже чутлива реформа для українців. Я чула, що президент Зеленський зазначив необхідність референдуму з цього питання. Я можу це зрозуміти, але я також сподіваюся, що, наприклад, у німецьких фермерів, які вже давно тут обробляють землю, буде можливість придбати цю землю", - зазначила Фельдгузен.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що на референдумі підтримають відкриття ринку землі для іноземців.

Він також зазначив, що референдум про ринок землі відбудеться до 2024 року.

"Референдум відбудеться. І тільки після цього референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове раніше залучити і дати можливість іноземцям купувати українську землю, або продавати корпоративні права, то цей ринок буде відкритий і для іноземців", - підкреслив він.

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