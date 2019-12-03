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У Раді назвали сроки прийняття закону про обіг землі

Новини » Політика     03.12.2019 - 14:04
У Раді назвали сроки прийняття закону про обіг землі
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Парламентські слухання щодо земельної реформи мають відбутись у Верховній раді 4 грудня

Закон про обіг землі буде ухвалено наступного пленарного тижня у грудні. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

У фракції прогнозують, що закон розглянуть у другому читанні через два тижні.

"Зараз комітет намагається впорядкувати близько 3 тисяч правок. Я думаю, що вони зможуть все впорядкувати за цей та за наступний тиждень. І на наступний пленарний тиждень винести. Це з 16-го грудня", - заявив Корнієнко.

Нардеп наголосив, що парламентські слухання щодо земельної реформи мають відбутись у Верховній раді 4 грудня без скандалів.

"Ми сподіваємось, що парламентські слухання пройдуть у конструктивній атмосфері", - додав він.

Нагадаємо, Уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко заявив, що обіг землі не відкриватиметься раніше 1 жовтня 2020 року.

Крім того, голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі та подажу землі іноземцям може відбутися раніше 2024 року.

РБК-Україна писало, що Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

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