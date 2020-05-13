У Раді назвали терміни отримання траншу від МВФ

У Верховній раді чекають на отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду протягом 3-4 тижнів. Про це журналістам розповів голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат повідомив, що розмір першого траншу становитиме 1,75 мільярда доларів.

"Розраховуємо за 3-4 тижні 1,75 мільярда, а потім до кінця року ще така ж сума", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, минулого тижня МВФ відмовився від підписання трирічної програми з Україною. Замість цього планується підписання програми терміном на 18 місяців.

При цьому в Міністерстві фінансів України заявили, що обсяг фінансової підтримки з боку МВФ не зміниться. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підписання нового меморандуму з МВФ має відбутися до кінця травня.

Також РБК-Україна писало, що МВФ згоден вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д. Як відзначили в Мінфіні, без узгодження цього закону переговори про подальшу програмі неможливі.