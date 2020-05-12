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Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ

Новини » Політика     12.05.2020 - 16:22
Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Новий меморандум з МВФ можуть підписати до кінця травня

Україна розраховує підписати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця травня. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками переговорів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Повідомляється, що на переговорах з Меркель український прем'єр висловив сподівання, що співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка зараз обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені до держбюджету-2020.

"Це не тільки фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій і показник того, що ми знаходимося на шляху системних реформ", - зазначив Шмигаль.

Він також висловив сподівання, що меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ відмовився від підписання довгострокової програми з Україною, яка була розрахована на три роки і передбачала фінансування у розмірі 8 млрд доларів. Замість цього сторони зосередилися на короткостроковій програмі (на 1,5 роки) із загальним фінансуванням у розмірі 5 млрд доларів.

При цьому МВФ згоден вести переговори з Україною про нову програму лише за умови прийняття банківського законопроекту, який фактично заборонить повертати "ПриватБанк" олігарху Ігорю Коломойському.

Теги Новини України меморандумМВФДенис Шмигаль
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