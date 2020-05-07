Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться, - Мінфін

Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Переговорні процеси з Міжнародним валютним тривають

Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України у Facebook.

Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним тривають, а питання про модальності програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

"У зв'язку з масштабним фінансово-економічною кризою у всьому світі через поширення COVID-19 і загальною економічною невизначеністю щодо тривалості та інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за короткою програмою кредитування Stand-by", - йдеться в повідомленні

При цьому наголошується, що сума програми на відповідний період залишається незмінною.

"Основна різниця між цими програмами полягає у терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 року, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві ключові умови, при виконанні яких Україна отримає перший транш - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший вже прийнятий, і підписаний президентом Володимиром Зеленським, за другий - голосування відбудеться на наступному тижні.

7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячної в рамках механізму Stand-by.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомив, що короткострокова програма stand-by від МВФ дозволить Україні швидше реагувати на виклики кризи, який з'явився в результаті пандемії COVID-19.